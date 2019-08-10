Son Dakika Haberleri: İşini kaybeden belediye çalışanları bayrama buruk giriyor
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İşini kaybeden belediye çalışanları bayrama buruk giriyor

36 dakika önce

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, eylemlerine Kurban Bayramı'nda da devam edecek.

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, eylemlerine Kurban Bayramı'nda da devam edecek.
31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Bolu Belediyesinde işten çıkarılanlar, Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini 110 gündür sürdürüyor.
Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde başladıkları eylemlerinde işe iade edilmeyi bekleyen işçiler, Kurban Bayramı'nda da eylemlerine devam etmeyi planlıyor.
Belediyede yaklaşık 5 yıl temizlik işçiliği yaptığını söyleyen Öznur Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzun süredir eylemdeyiz. Bugün 110'uncu günümüz. Ramazan Bayramı'mız buruk geçmişti, Kurban Bayramı'mız da buruk geçecek. Tanju Bey'den tek isteğimiz işimizin ve aşımızın geri verilmesi." dedi.
31 Mart seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın, Kurban Bayramı öncesinde bir mesaj yayımlayarak Bolu halkının bayramını kutladığını aktaran Özeren, "Kendisi Bolu halkına bayram mesajı gönderdi. Önce belediyenin karşısında eylem yapan, işten çıkardığı elemanları görmesini istiyorum. Bizim bayramımızı da kutlayabilirdi. Biz 110 gündür buradayız. Bizi görsün diye eylemlerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.
"Ne kurbanlık alabildik ne de alışveriş yapabildik"
Özeren, Başkan Özcan'ın seçimlerden önce kimseyi işten çıkarmayacağına dair söz verdiğini ifade ederek, "Ama sözünü yerine getirmedi. Kılıçdaroğlu da aynısını yaptı. 'Söz namustur' dedi, o da bunu yerine getirmedi. Biz sadece işimizi geri istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.
İşsiz oldukları için maddi durumlarının da çok kötü olduğunu kaydeden Özeren, şunları söyledi:
"Ne kurbanlık alabildik ne de alışveriş yapabildik. Zaten biz bayramda da buradayız. Herkes memleketlerine ve köylerine bayram kutlamaya gidecek ama biz bayramda da burada olacağız. Bayramı buruk şekilde çadırda kutlayacağız."
Yaklaşık 2 yıl Bolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştıktan sonra işten çıkarılan Hakkı Özyaman da "Biz işimizi geri almak istiyoruz. İşimiz olmadığı için bayram alışverişine çıkamadık. Bayramda da burada olacağız." ifadesini kullandı.
Kurban Bayramı, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:27 Kaynak: AA
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