İşini Şansa Bırakma Zirvesi'ne Gençlerden İlgi

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin doğru bir kariyer planlaması yapabilmeleri ve iş dünyasının tecrübeli isimleriyle bir araya gelebilmeleri için 'Kariyer ve Ötesi' temalı '8. İşini Şansa Bırakma Zirvesi'ni düzenledi.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin doğru bir kariyer planlaması yapabilmeleri ve iş dünyasının tecrübeli isimleriyle bir araya gelebilmeleri için 'Kariyer ve Ötesi' temalı '8. İşini Şansa Bırakma Zirvesi'ni düzenledi.



Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi İstihdam ve Kariyer Çalışma Grubu tarafından bu sene 8. kez kapılarını açan 'İşini Şansa Bırakma Zirvesi'ne yüzlerce genç katıldı. Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda başladı. 'Kariyer ve Ötesi' temasıyla yapılan zirveye, birçok firma da stant açarak destek verdi.



Bursa Kent Konseyi adına söz alan Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Necati Şahin, Türkiye'nin en aktif konumunda olan Bursa Kent Konseyi'nin, 5 Meclis, 30 çalışma grubu ve binlerce gönüllüsü ile Bursa için hizmet üretmeye devam ettiğini söyledi. Bursa Kent Konseyi'nin lokomotiflerinden biri olan Gençlik Meclisi'nin, İşini Şansa Bırakma Zirvesi'ni 'Kariyer ve Ötesi' teması ile 8. kez düzenlediğini dile getiren Şahin, "Alanında uzman birçok konuşmacı, sizlerle tecrübelerini paylaşacak.



Gençlerimizi çok seviyoruz ve güçlü yarınlar için Bursa Kent Konseyi olarak her daim gençlerimizin yanında olacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a da desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç kardeşim olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.



Bursa Kent Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir nesil olmak için mücadele verdiklerini söyledi. Cakalıoğlu, "Değerlerimizi muhafaza ediyor aynı zamanda gelişen ve değişen Dünya koşullarına adapte olmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'ın bizlere yüklediği misyon ve vizyon ile durmadan daha fazla çalışacağız. Kariyer ve Ötesi sloganıyla bugünkü zirvemiz, çok önemli konu başlıkları ve alanlarında başarılı çok değerli konuşmacılarımızla interaktif biçimde gerçekleşecek. Çağımızın en önemli gündemleri olan Dijital Dünya, Sanal & Kripto Paralar, Sürdürülebilir Girişimcilik Modelleri ve Startup Kültürü gibi konularda dikkat çekmek ve aynı zamanda farkındalık oluşturmak istedik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İki gün sonra ülkemiz için çok önemli olan 18 Mart'ı yaşayacağız. Çanakkale zaferinde şehit olan askerlerimizin de ruhu şad olsun" diye konuştu.



İşini Şansa Bırakma Zirvesi Koordinatörü Onur Koçak ise, sıradan salon faaliyetlerinin yanı sıra staj ve iş imkanlarının da sunulduğu 20'den fazla standın yer aldığını söyledi.



Konuşmaların ardından programın oturum bölümüne geçildi. Gün boyunca süren 'İşini Şansa Bırakma Zirvesi'nin 'Online Ödeme Sistemleri & Sanal Paralar ve Geleceği' oturumunda BKM Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz ve Blockchain Türkiye Platformu Ahmet Uslu, 'İş Dünyasının Liderleri' oturumunda BTSO Meclis Başkanvekili Murat Bayizit, GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral ve MARSIFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kay, 'Dijital Dünya ve Online Oyunlar' oturumunda Vestel Pazarlama İletişim & Perakende Pazarlama Grup Müdürü Feza Turunçoğlu ve Bursaspor Esports Takımları Genel Menajeri Taygun Çalışkan, 'Startup & Sürdürülebilir Girişimcilik Modelleri' adlı son oturumda ise Proaktif Uluslararası Danışmanlık, Eğitim Şirketi (Progroup) Genel Müdürü Dr. Salim Çam, gençlerle deneyimini paylaştı.



Gençlerin kariyer planlamasına katkı sağlayacak olan zirveye, İşkur, TKDK, BKM Express, Kampüs Bowling, IEEE, Ermetal, Mentora Dil Okulu, Benmaker, Murat Eğitim Kurumları, Has Tavuk, Nescafe, Başarıyı Arttırma Merkezi, MÜSAİD, Hilton Bursa, Şirin Baklava Börek, Duru Creative, O Ses Çiğköfte, Blie Works stant açarak destek verdi. Zirve kapsamında ayrıca insan kaynakları uzmanları tarafından işe alım mülakatı simülasyonu gerçekleştirildi. - BURSA

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