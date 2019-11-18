Son Dakika Haberleri: Isınırken tasarruf ettiren çözümler Koçtaş'ta
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Isınırken tasarruf ettiren çözümler Koçtaş'ta

6 saat önce

Koçtaş, ısınırken tasarruf ettiren en iyi çözüm önerilerini uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

Isınırken tasarruf ettiren çözümler Koçtaş'ta, System.String[]

Koçtaş, ısınırken tasarruf ettiren en iyi çözüm önerilerini uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.


Koçtaş açıklamasına göre, şirket, her ihtiyaca yanıt verecek kapalı ya da açık alanlara özel elektrikli ısıtıcılardan dört mevsimin kurtarıcısı kombilere, ısıtmanın en önemli parçalarından olan panel radyatörlerden ısıtıcı fanlara kadar dünyanın önde gelen markalarını tek çatı altında sunuyor.

Avantajlı alışveriş imkanı tanıyan Koçtaş Kart ayrıcalığıyla, en iyi marka ısıtıcılar uygun fiyatlarla kış aylarının keyfini çıkarmak isteyenleri bekliyor.


DemirDöküm termosifon 899,90 TL'lik, Bylss yoğuşmalı kombi 2 bin 990, Bylss 9 dilim yağlı radyatör 299,90, Flavel seramik ısıtıcı 499,90 ve Kumtel Ecoray mobil infrared ısıtıcı 129,90 TL'lik avantajlı fiyatlarıyla Koçtaş'taki yerini aldı.

Isıtıcı çözümleri ile ilgilenenler Koçtaş mağazaları ile "koctas.com.tr" ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebilirler.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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