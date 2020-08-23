Işınlı dezenfeksiyon sistemlerine 'bilim kurulu' kontrolü - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, pandemi döneminde ultraviyole (UVC) dezenfeksiyon sistemlerinin insan ve çevre sağlına etkilerini dikkate alarak, üretim ve satışını kontrol altına alabilmek için 'UVC Bilim Kurulu' oluşturdu. Çevre Sağlığı Daire Başkanı Tuncay Özer, "Şu ana kadar 30 firmanın böyle bir ürün ürettiği iddia ediliyor. Firmalar belirlenen kriterleri sağlamak zorunda. Şu anda piyasada bakanlığımız tarafından izinlendirme yapılmış UVC dezenfeksiyon cihazı söz konusu değildir" dedi.

? Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı, pandemi döneminde UVC ışığı kullanılan dezenfeksiyon sistemlerinin insan ve çevre sağlına etkilerini dikkate alarak, üretim ve satışını kontrol altına alabilmek için 'UVC Bilim Kurulu' oluşturdu. Akademisyen, sektör temsilcileri ve Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı bünyesindeki teknik personel olmak üzere toplam 20 kişiden oluşan kurul, UVC dezenfeksiyon sistemlerinin insan ve çevre sağlığına etkisini araştırırken, bu sistemlerin üretim ve satışının izinlendirilmesinde de etkili olacak.