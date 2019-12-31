Isınmada enerji tüketimi 16 kat düşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isınmada enerji tüketimi 16 kat düşecek - Son Dakika

Isınmada enerji tüketimi 16 kat düşecek

6 saat önce

Teknolojinin gelişmesiyle, enerji tüketimleri de azalıyor.

Isınmada enerji tüketimi 16 kat düşecek, System.String[]

Teknolojinin gelişmesiyle, enerji tüketimleri de azalıyor. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, hastaneler, cafe ve restoranlar ile marketler gibi büyük işletmelere özel üretilen ürünler ile işletmelerin enerji tüketimi 16 kat düşecek.


UFO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeşil, " Türkiye'deki pazar payımızı daha da artırmaya odaklanacağız. Eş zamanlı olarak servis ağımızı da genişletmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin çok önemli mühendisleri ile geliştirdiğimiz en yeni teknolojilerin eseri olan bu ürün sayesinde, kitleleri içinde barındıran AVM'ler, hastaneler, fabrikalar, plazalar, cafe ve restoranları da hedef kitlemiz arasına katacağız. Sadece bireysel tüketicilerimize yönelik ürünlerimizle değil işletmelere yönelik ürünlerimizle büyüyeceğiz. 2020 yılında piyasaya sunacağımız bu yeni ürünümüzle, işletmelere 16 kat daha fazla enerji tasarrufu sunacağız" dedi.


Türkiye'de büyüme hedeflerine ek olarak başta Orta Avrupa olmak üzere yurt dışındaki pazar paylarını da artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Mustafa Yeşil, "Şu anda 27 ülkede, partnerlerimiz aracılığıyla satışlarımız sürüyor. Ürünlerimizin yüzde 70'ini dış pazara kazandırıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, 23 yılda önemli yollar kat ettik. Dünyaya bir Türk markası kazandırdık. Ülkemizin lojistik avantajından faydalanarak ihracat yaptığımız ülke sayısını arttırmayı planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:41 Kaynak: İHA
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