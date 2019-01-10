Isınmak İçin Arabanın Motoruna Giren Kedinin Bacağı Kırıldı

Isınmak için arabanın motoruna giren kedinin bacağı kırıldı BURSA - Bursa İnegöl'de Kasım Efendi Caddesinde park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye, esnaf ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı.

Isınmak için arabanın motoruna giren kedinin bacağı kırıldı



BURSA - Bursa İnegöl'de Kasım Efendi Caddesinde park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye, esnaf ve vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan kedi İnegöl sahipsiz hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde, park halindeki bir aracın motor bölümüne soğuk hava sebebiyle kedi girdi. Özgür D.'ye ait aracın motor bölümüne giren kedi, sıcak motorda uyuya kaldı. Kediyi fark etmeyen sürücü aracını çalıştırmak isterken motorun zorlandığını fark edince kaputu açıp kontrol etti. Kaputu açtığında içeride kediyi gören sürücü çıkarmak için uzun uğraşlar verdi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen İtfaiye ekipleri motora sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Ayağının kırık olduğu anlaşılan kedi, tedavi edilmek için İnegöl Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü. Barınak çalışanları Özellikle kış aylarının yaşandığı şu günlerde sokak hayvanlarının ısınabilmek için araçların altına ve motor kısmına girdiklerini belirterek tüm sürücülerden araçlarını çalıştırmadan önce kontrolde bulunmalarını istedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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