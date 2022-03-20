Isınmak için aracına koyduğu köz kovası sonu oldu - Son Dakika
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Isınmak için aracına koyduğu köz kovası sonu oldu

20.03.2022 00:58
Isınmak için aracına koyduğu köz kovası sonu oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişi, içerisine köz kovası koyduğu aracının alev alması neticesinde feci şekilde can verdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişi, içerisine köz kovası koyduğu aracının alev alması neticesinde feci şekilde can verdi.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçta bir kişinin yanarak can verdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde sürücü koltuğunda köz kovası bulunduğu, yan koltuktaki cesedin ise 50 yaşındaki Sebahattin Bıçakçı'ya ait olduğu belirlendi. Yangının, Bölgede bir barakada tek başına yaşadığı belirtilen Bıçakçı'nın ısınmak için yaktığı köz kovasından çıktığı değerlendirilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı Ekmek teknesini kovayla söndürmeye çalıştı Başakşehir'de korkutan yangın Başakşehir'de korkutan yangın

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Esentepe, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isınmak için aracına koyduğu köz kovası sonu oldu - Son Dakika


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