Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı

Beşiktaş Şairler Parkı'nda bulunan Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeli bölgede ısınmak isteyen 4 kişi tarafından yakıldı. Olay Süleyman Seba Caddesi üzerinde bulunan Şairler Parkı'nda 22: 00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, parkta ısınmak isteyen 4 kişi ateş yaktı. Ancak ateşe atılan maddelerden dolayı alevler bir anda Şair Melih Cevdet Anday'ın heykeline sıçradı. Paniğe kapılan 4 kişi yangını söndürmeye çalıştı ancak alevleri söndürmeyi başaramayınca korkuya kapılarak parktan kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yanan Melih Cevdet Anday'ın heykeli itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri de parkın çevresinde, heykeli yakıp kaçan 4 kişinin peşine düştü. Yapılan çalışma sonucunda olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yeri İnceleme ekipleri bir süre yanan heykel üzerinde inceleme yaptı. Beşiktaş Kaymakamlığı da olayla ilgili açıklama yaparak 4 kişinin gözaltına alındığını ve işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.