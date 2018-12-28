Isınmak İçin Ateş Yaktı, Zehirlenerek Öldü
19 dakika önce
AYDIN'ın Didim ilçesinde, iddiaya göre gece kaldığı iş yerinde ısınmak için tenekede ateş yakan Alparslan Varol (42), gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
AYDIN'ın Didim
ilçesinde, iddiaya göre gece kaldığı iş yerinde ısınmak için tenekede ateş yakan Alparslan Varol (42), gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, 75. Yüzyıl Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Alparslan Varol, iddiaya göre ailevi sorunları nedeniyle arkadaşına ait iş yerinde kaldı. Soğuk havada üşümemek için tenekede ateş yakan Varol, uyudu. Bir süre sonra Varol, tenekeden çıkan zehirli gazdan etkilendi. Sabah
işyerinin açılmadığını ve içeride birinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Alparslan Varol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Varol'un cenazesi Didim Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:39 Kaynak: DHA
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