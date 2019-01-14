Isınmak İçin Banyoya Koyduğu Soba Kovası Sonu Oldu
39 dakika önce
Gaziantep'te soğuk olan banyonun ısınması için sobadaki yanan kömür kovasını alıp banyoya koyan kadın, zehirlenerek hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te soğuk olan banyonun ısınması için sobadaki yanan kömür kovasını alıp banyoya koyan kadın, zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şehitkamil
ilçesi Onat Kutlar
Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 49 yaşındaki Rahime Şancı soğuk olan banyoyu sobanın kömür kovasıyla ısıtmak istedi. Sobanın yanmakta olan kömür kovasını banyoya götüren kadın uzun süre dışarı çıkmayınca ailesi kontrol etmeye gitti.
Karbonmonoksit gazından zehirlendi
Kapıyı açan yakınları kadının yerde hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının kovadan yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:07 Kaynak: İHA
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