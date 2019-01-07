Son Dakika Haberleri: Isınmak İçin Çalıştırdığı Cip Bodrum Katın Penceresine Çarptı

Isınmak İçin Çalıştırdığı Cip Bodrum Katın Penceresine Çarptı

2 saat önce

FATİH'te bir kişi arkadaşının gelmesini beklerken, ısınmak cipin kontak anahtarını çevirince araç bir anda kaymaya başladı.

Isınmak İçin Çalıştırdığı Cip Bodrum Katın Penceresine Çarptı, System.String[]
FATİH'te bir kişi arkadaşının gelmesini beklerken, ısınmak cipin kontak anahtarını çevirince araç bir anda kaymaya başladı. Cip önce park halindeki kamyonete, ardından bir apartmanın bodrum katındaki dairenin penceresine çarparak durdu. Aracın ön tarafının bir bölümünün içeriye girdiği olayda, evde bulunanlar büyük panik yaşarken, şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kıvrım Sokak'ta meydana gelen olayda, ehliyeti olmayan 55 yaşındaki Mehmet İrtürk, arkadaşının cipinde bekliyordu. Isınmak için kontağı açtığı sırada hareket eden cip, önce park halindeki kamyonete sürttü, ardından bir apartmanın bodrum katındaki dairenin parmaklıklarına çarparak durdu.  Evde bulunan İsmail Çiftçi, eşi ve çocuğu büyük panik yaşadı. Önce doğalgaz borusu patladığını sanan Çiftçi ailesi, daha sonra dışarı çıktı. Şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı. Ehliyeti olmadığını söyleyen İrtürk, " Ben aracı sürmüyordum. Isınmak için arabayı aracı çalıştırdım, birden hareket etti." dedi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:19 Kaynak: DHA

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