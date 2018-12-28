Son Dakika Haberleri: Isınmak İçin Döktüğü Tiner Sonrası Alev Alan İşçi Hayatını Kaybetti

Isınmak İçin Döktüğü Tiner Sonrası Alev Alan İşçi Hayatını Kaybetti

14 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş.'de meydana gelen olayda, ısınmak için yaktıkları teneke içerisine tiner döktükten sonra alev alan işçi yaşamını yitirdi.

Isınmak İçin Döktüğü Tiner Sonrası Alev Alan İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş.'de meydana gelen olayda, ısınmak için yaktıkları teneke içerisine tiner döktükten sonra alev alan işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, KARDEMİR A.Ş.'de çelikhane kısmında meydana geldi. Müteahhit firmada montaj elemanı olarak çalıştığı öğrenilen 30 yaşındaki Ferdi Yalçın, 3'üncü pota fırının yatırımının tozsuzlaştırma sisteminin montajını yaparken, ısınmak için teneke içine tiner döktüğü sırada parlama meydana geldi. Parlayan alevler sonucu üzerindeki giysiler alev alan Yalçın'ı gören diğer işçiler alevleri söndürürdü. Ağır yaralanan işçi fabrikaya ait ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:31 Kaynak: İHA

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