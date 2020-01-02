Isınmak için girdiği kahvehanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Isınmak için girdiği kahvehanede hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde ısınmak için girdiği kahvehanede aniden fenalaşan 72 yaşındaki adam, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Isınmak için girdiği kahvehanede hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde ısınmak için girdiği kahvehanede aniden fenalaşan 72 yaşındaki adam, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; olay Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Taşdemir (72) isimli vatandaş, çarşıda gezdiği sırada ısınmak ve muhabbet etmek için bir kahvehaneye girdi. Taşdemir içeri girdikten birkaç dakika sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Taşdemir'i ambulans ile Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Taşdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DENİZLİ

Denizli, Çal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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