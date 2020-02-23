Isınmak için girdiği kulübenin üzerine kaya parçası düşen işçi öldü - Son Dakika

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde çalıştığı mermer ocağında ısınmak için girdiği kulübenin üzerine kaya parçası düşen İbrahim Ateş (39) yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Sütçüler'in Camiliköy üstü mevkiinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan evli ve 4 çocuk babası İbrahim Ateş, ısınmak için kulübeye girdi. Bu sırada dağdan kopan bir kaya parçası kulübenin üzerine düştü. İbrahim Ateş, olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İbrahim Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.