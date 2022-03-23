Isınmak için girdiği trafo binasında elektrik akımına kapıldı, yardım çığlığı yürekleri sızlattı: "Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk... - Son Dakika
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Isınmak için girdiği trafo binasında elektrik akımına kapıldı, yardım çığlığı yürekleri sızlattı: "Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk...

23.03.2022 10:03

Isınmak için girdiği trafo binasında elektrik akımına kapıldı, yardım çığlığı yürekleri sızlattı: "Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk gelsinler"ADANA Adana'da ısınmak için girdiği kullanılmayan trafo binasında akıma kapılan gencin "Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk gelsinler"...

Isınmak için girdiği trafo binasında elektrik akımına kapıldı, yardım çığlığı yürekleri sızlattı: "Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk gelsinler"

ADANA Adana'da ısınmak için girdiği kullanılmayan trafo binasında akıma kapılan gencin "Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk gelsinler" diye yalvarması yürek sızlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Emrah B. isimli genç ısınmak için kullanılmayan trafo binasına girdi. Burada ateş yakarak ısınmaya çalışan genç, binadaki elektrik kablolarına dokununca akıma kapılarak feci şekilde yandı. Yanan genç, yardıma gelen görevlilerden, "Ölüyorum, yanıyorum, ölüyorum ağabey söyle de çabuk olsunlar, öldüm. Allah'ım beni bayıltsınlar öldürsünler. Acı verme Allah'ım" diye yardım istemesi yürekleri sızlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesi'ne götürürken, ekipler akımı da kesti. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bir süre akım kesildiği için 14 mahalleye elektrik verilemedi.

Isınmak için girdiği trafo binasında elektrik akımına kapıldı, yardım çığlığı yürekleri sızlattı: Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk...
Isınmak için girdiği trafo binasında elektrik akımına kapıldı, yardım çığlığı yürekleri sızlattı: Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk...
Isınmak için girdiği trafo binasında elektrik akımına kapıldı, yardım çığlığı yürekleri sızlattı: Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk...

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Mevla, Adana, Trafo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isınmak için girdiği trafo binasında elektrik akımına kapıldı, yardım çığlığı yürekleri sızlattı: 'Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isınmak için girdiği trafo binasında elektrik akımına kapıldı, yardım çığlığı yürekleri sızlattı: "Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk... - Son Dakika
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