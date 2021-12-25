Isınmak için hastaneye girmek istedi! Güvenlik görevlileri izin vermeyince, eline taş alıp geri döndü - Son Dakika

Sultangazi'deki özel bir hastanede önceki gün meydana gelen olaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen şahsa güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren zanlı, dehşet saçtı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan zanlı, çıkarken de park halindeki 15 aracın camını kırdı. Hastanede dehşet anları kameralara yansıdı.

MASADAKİ TELEFONU DA ÇALDI

Hastaneyi basan şahıs, dışarı çıkarken de danışma masasındaki telefonu alarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.