Sultangazi'deki özel bir hastanede önceki gün meydana gelen olaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen şahsa güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren zanlı, dehşet saçtı.
Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan zanlı, çıkarken de park halindeki 15 aracın camını kırdı. Hastanede dehşet anları kameralara yansıdı.
Hastaneyi basan şahıs, dışarı çıkarken de danışma masasındaki telefonu alarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Isınmak için hastaneye girmek istedi! Güvenlik görevlileri izin vermeyince, eline taş alıp geri döndü - Son Dakika