Isınmak için Katolik mezarlığındaki haç işaretini yaktılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isınmak için Katolik mezarlığındaki haç işaretini yaktılar - Son Dakika

Isınmak için Katolik mezarlığındaki haç işaretini yaktılar

6 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir grup ısınmak için Katolik mezarlığında bulunan haç işaretini yaktılar.

Isınmak için Katolik mezarlığındaki haç işaretini yaktılar, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir grup ısınmak için Katolik mezarlığında bulunan haç işaretini yaktılar. Gözaltına alınan 3 şüpheli özür diledi.


Trabzon'da yaşayan Zehra Çolak, 18 Ocak'ta Ortahisar ilçesindeki Esentepe Mahallesinde bulunan Katolik mezarlığında defnedildi. Bir süre sonra mezara giden eşi Veysel Çolak, mezarı başına yerleştirilen haç işaretinin alındığını gördü. Veysel Çolak'ın ihbarı üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede bir çalışma yapan ekipler, 3 şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, üşüdükleri için mezarlığın çevresinde tahta parçası topladıklarını ve yaşattıklarını mağduriyet için özür dileyerek, mezar sahiplerinin zararını karşılayacaklarını belirtti.


Esentepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Ayvaz, "Kadının kocası yanıma gelerek muhtarım böyle birşey oldu ben polise gittim şikayette bulundum sizinde haberiniz olsun dedi. Yetkililerden bize gelerek birşey sormadılar. Orası Katolik mezarlığı. Önceden temizleme yapıldı. Sorduğumuzda biri var durumu ağır onu buraya defnedeceğiz dediler. Bir hafta sonra kişiyi defnettiler. Aradan bir müddet geçince mezarın başında bulunan tahta hacı birileri almış ve yakma olayı olmuş" dedi.


3 kişinin gözaltına alındığını dile getiren muhtar Ayvaz, "O mezarlık bize bağlı olmadığı için hiçbir yetkili bize gelerek böyle bir olay var demedi. Sadece orada yıllardır bir katolik mezarlığı olduğunu biliyoruz. Ölen kadının eşi yanıma gelerek ben katolik mezarlığına defnedilen kadının kocasıyım eşimin başındaki haçı aldılar dedi. Çiçekler vardı onları da aldılar dedi. Polise giderek şikayette bulunduğunu söyledi. 3 kişinin alındığını ve ısınma amaçlı aldıklarını belirtmişler" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti
Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı CHP kongresinde delegenin elinden mikrofonu alan partili: Benzetmeleri kadını aşağılayıcı sözlerdi Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı

Son Dakika Haberleri
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
17:00 Şeyma Subaşı'nın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! Sosyal medya Acun ve Guido'yu kıyasladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 18:23:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isınmak için Katolik mezarlığındaki haç işaretini yaktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]