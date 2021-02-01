Isınmak için kullandığı elektrikli battaniye yaşlı adamın sonu oldu - Son Dakika

Isınmak için kullandığı elektrikli battaniye yaşlı adamın sonu oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te, tek başına yaşayan 95 yaşındaki yaşlı adam, ısınmak için kullandığı elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan duman zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Kurbanbaba Mahallesi 12 Nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, tek göz odalı evde yalnız yaşayan Hasan Y.'nin (95), ısınmak için kullandığı elektrikli battaniye bilinmeyen bir nedenden tutuştu. Hasan Y., meydana gelen küçük çaplı yangın sonucu çıkan dumandan zehirlendi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tetkiklerde Hasan Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.