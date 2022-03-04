Isınmak için otomobil çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Isınmak için otomobil çalan zanlı tutuklandı

04.03.2022 00:22

Isınmak için otomobil çalan zanlı tutuklandı Adana'da otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Isınmak için otomobil çalan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ısınmak için aracı çaldığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, V.Ş.(42), uyandığında evinin önüne park ettiği otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine V.Ş., Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı, çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Recai B.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis, yaptığı çalışmada otomobili Serinevler Mahallesi'ndeki boş bir arsada terk edilmiş halde buldu. Adresi belirlenen şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Recai B., ifadesinde, "Alkollüydüm ve üşümüştüm. Yolun kenarında görünce ısınmak için bindim. Bir süre gezdikten sonra aracı bıraktım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isınmak için otomobil çalan zanlı tutuklandı
Isınmak için otomobil çalan zanlı tutuklandı
Isınmak için otomobil çalan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
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Münir Karaloğlu, Adana Yüregir, Otomobil, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isınmak için otomobil çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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