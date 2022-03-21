Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu

21.03.2022 12:11
Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde işçilerin ısınmak için yaktıkları ateş, hurda malzemeleri tutuşturarak yangına neden oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde işçilerin ısınmak için yaktıkları ateş, hurda malzemeleri tutuşturarak yangına neden oldu. Hurdalıkta yangına neden olan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Adasan sitesinin içerisinde bulunan bir hurda dükkanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılıkta çalışan işçiler soğuk havadan korunmak için odun yakarak ısınmaya çalıştı. Alevlerin bir anda hurdalara sıçraması üzerine yangın çıktı. İşçiler alevleri kontrol altına almaya çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken bir miktar hurda ise kül oldu. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü Aydın'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri! Söke'deki yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti Son dakika haberleri! Söke'deki yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kuşadası, İtfaiye, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 Şişli'de 4 aylık Kayra bebek iddiaya göre yatağında nefessiz kaldı, ardından ölü bulundu!
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:23:14. #1.12#
SON DAKİKA: Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement