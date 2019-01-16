Son Dakika Haberleri: Isınmak İçin Yakılan Soba Yangın Çıkardı

Isınmak İçin Yakılan Soba Yangın Çıkardı

1 saat önce

Denizli'de ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Isınmak İçin Yakılan Soba Yangın Çıkardı, System.String[]
Denizli'de ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi 2280 Sokak'ta Mehmet Ali Ok ve ailesinin kaldığı evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına 3 noktadan müdahale ederek yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evde bulunanların kendi imkanlarıyla dışarı çıktıkları belirtildi. Yapılan ilk tespitlere göre yangının evde ısınmak için yakılan sobadan çıkmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

Sümer Mahallesi, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düzenlediği Sahte Evrakla Devletten 70 Bin Lira Fazla Maaş Aldı Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı

Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:38:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isınmak İçin Yakılan Soba Yangın Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]