Isınmak İçin Yakılan Soba Yangın Çıkardı
2 saat önce
Isınmak için yakılan soba yangın çıkardı Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldiDENİZLİ - Denizli'de ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.
Isınmak için yakılan soba yangın çıkardı
Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
DENİZLİ - Denizli
'de ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, olay Sümer Mahallesi
2280 Sokak da meydana geldi. Mehmet Ali Ok
ve ailesinin kaldığı evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına 3 noktadan müdahale ederek yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından söndürdü. Ölen yada yaralanan olmadığı yangında evde bulunanların kendi imkanları ile dışarı çıktıkları belirtildi. Yapılan ilk tespitlere göre evde ısınmak için yakılan sobadan çıkmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:16 Kaynak: İHA
Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı
Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin