Son Dakika Haberleri: Isınmak İçin Yakılan Soba Yangın Çıkardı

Isınmak İçin Yakılan Soba Yangın Çıkardı

2 saat önce

Isınmak için yakılan soba yangın çıkardı Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldiDENİZLİ - Denizli'de ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Isınmak için yakılan soba yangın çıkardı
Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ - Denizli'de ısınmak için yakılan sobadan çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, olay Sümer Mahallesi 2280 Sokak da meydana geldi. Mehmet Ali Ok ve ailesinin kaldığı evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına 3 noktadan müdahale ederek yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından söndürdü. Ölen yada yaralanan olmadığı yangında evde bulunanların kendi imkanları ile dışarı çıktıkları belirtildi. Yapılan ilk tespitlere göre evde ısınmak için yakılan sobadan çıkmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Sümer Mahallesi, Denizli, 3. Sayfa
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