Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi - Son Dakika

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi

6 saat önce

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın metruk binada ısınmak için yaktığı ateş sebebi ile çıkan ve tüm binayı saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın metruk binada ısınmak için yaktığı ateş sebebi ile çıkan ve tüm binayı saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Veli Ahmet Mahallesi Hasan Eybeyopğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binaya giren Feridun A., ısınmak için ateş yaktı. Feridun A.'nın yaktığı ateş kısa sürede ahşapları tutuşturdu. Ahşapların tutuşması sonucunda kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı. Alevleri söndüremeyen Feridun A. durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, metruk bina kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi

İtfaiye, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:18 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi         
16:21
103 suçtan aranan 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı         
15:32
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:51:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]