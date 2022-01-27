Üye Girişi
Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi - Son Dakika

Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi

27.01.2022 07:45

Fatih'te madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, ısınmak için yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre sokakta yaşadığı öğrenilen madde bağımlısı Mehmet Kaya (35), ısınmak için metruk bir dükkanın içinde ateş yaktı.

YANARAK ÖLDÜ

Mehmet Kaya, yaktığı ateşin üzerine sıçramasıyla yanarak feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olayın yaşandığı alana emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Mehmet Kaya'nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

"MADDE BAĞIMLISIYDI"

Çevrede esnaf olan Alaaddin Ergün, "Arkadaşımızdı. Kendisi ayakkabıcı. Dışarılarda yatıyor. Ailesinden kopmuş. Ailesi Gaziantep'te yaşıyor. Madde bağımlısıydı. Biz içme diyorduk. Ateş yakarken kendisini yakmış" dedi.

YORUMLAR
500

Madde bağımlısı, Mehmet Kaya, Fatih, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi - Son Dakika


Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in hayatını kaybeden eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in hayatını kaybeden eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi         
07:42
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07

Son Dakika Haberleri
07:45 Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi
07:41 Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in hayatını kaybeden eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi
07:40 Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olay yeri görüntüleri ortaya çıktı
07:31 Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
00:52 Türkiye'de bugün bile açıklanamayan olay: Kartallar ve leyleklerin kanlı savaşı
00:51 Yetkililer, Deniz Undav'la görüşmek için Belçika'ya gidiyor
00:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öcalan'la ilgili sözlerine Akşener'den yanıt: Allah muhabbetinizi arttırsın
00:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Ukrayna'da yakalandı
00:06 Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti ayrıldı!
23:56 Beşiktaş'ın yıldızı, Başakşehir'de!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 07:51:17. #1.11#
SON DAKİKA: Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement