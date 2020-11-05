Isınmak için yaktığı mangaldan zehirlendi - Son Dakika

Isınmak için yaktığı mangaldan zehirlendi

KONYA'da kaldığı çadırda ısınmak için mangal yakan Muhandıs Bulut (48), karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

KONYA'da kaldığı çadırda ısınmak için mangal yakan Muhandıs Bulut (48), karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Başkaraören Mahallesi'nde çadırda kalan Muhandis Bulut, bugün öğle saatlerinde çevredekiler tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri, Bulut'un, ısınmak için mangal yaktığını ve karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.Bulut'un cansız bedeni, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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