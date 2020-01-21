Isınmak için yaktıkları ateş depoyu kül etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isınmak için yaktıkları ateş depoyu kül etti - Son Dakika

Isınmak için yaktıkları ateş depoyu kül etti

6 saat önce

Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Bursa'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının geri dönüşüm deposunda çalışan işçilerin ısınmak için yaktıkları ateş yüzünden çıktığı öğrenildi.

Saat 12.30 sularında Geçit Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Geri dönüşüm deposu çalışanları öğle saatlerinde ısınmak için geri dönüşüm malzemelerinin arasında ateş yaktı. Ateş yaktıktan sonra çalışanlar depoyu terk etti. Kimsenin olmadığı esnada alevler büyüyünce, etrafta bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçradı. Alevler kısa sürede bütün depoyu sararken, dumanlar Bursa'nın pek çok yerinden görüldü. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken, 20 itfaiye aracı ve 50 itfaiye eri yangına müdahale etti.

"ISINMAK İÇİN TENEKEDE ATEŞ YAKTIK"

Yangının çıkış sebebinin yaktıkları ateş olduğunu söyleyen geri dönüşüm deposu çalışanı bir işçi, "Öğle saatlerinde depoda oturuyorduk. O sırada ısınmak için ufak tenekede ateş yaktık. Teneke aniden alev alınca komple tutuşarak yangın bütün depoya sıçradı" diye konuştu.

2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı

50 itfaiye erinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam edildiği yangın hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı.

(Fatih Çapkın/İHA)

Isınmak için yaktıkları ateş depoyu kül etti

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:40 Kaynak: İHA
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