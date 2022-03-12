Son dakika 3. sayfa: Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı

12.03.2022 08:33

Edinilen son dakika haberine göre - Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı Kartal'da oto sanayi sitesinde ısınmak için yakılan ateş yangına sebep oldu.

- Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı

İSTANBUL - Kartal'da oto sanayi sitesinde ısınmak için yakılan ateş yangına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında ölen ya da olmazken facianın eşiğinden dönüldü. Kağıt deposundaki yangın havadan görüntülendi.

Yangın sabahın erken saatlerinde Kartal'da bulunan Kartal Oto Sanayi sitesindeki 2 katlı kağıt deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt deposunda ısınmak için yakılan ateş yangına sebep oldu. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın dronla havadan görüntülendi.

"Isınmak için ateş yakmışlar"

Yangını gören Ahmet Şahin, " Isınmak için ateş yakmışlar yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü." diye konuştu.

Son dakika 3. sayfa: Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı
Son dakika 3. sayfa: Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı
Son dakika 3. sayfa: Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı
Son dakika 3. sayfa: Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı
Son dakika 3. sayfa: Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı
Son dakika 3. sayfa: Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı
Son dakika 3. sayfa: Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı
Son dakika 3. sayfa: Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı

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İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kartal'da ısınmak için yaktıkları ateş kağıt deposunda yangın çıkardı - Son Dakika


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