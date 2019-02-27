Son Dakika Haberleri: Isınmak İçin Yaktıkları Ateşe Tiner Dökünce Yaralandılar

Isınmak İçin Yaktıkları Ateşe Tiner Dökünce Yaralandılar

6 dakika önce

İZMİT'te, çalıştıkları inşaatta ısınmak için ateş yakan Yasin Çoban ve Muhammet Samet Yoltay, alevlere döktükleri tinerin parlaması sonucu yaralandı.

Isınmak İçin Yaktıkları Ateşe Tiner Dökünce Yaralandılar, System.String[]
İZMİT'te, çalıştıkları inşaatta ısınmak için ateş yakan Yasin Çoban ve Muhammet Samet Yoltay, alevlere döktükleri tinerin parlaması sonucu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan iki işçinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay, İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatta ısınmak için ateş yakan Yasin Çoban ve Muhammet Samet Yoltay, alevlerin üzerine tiner döktü. Tinerin parlaması sonucu iki işçi yaralandı. Acı içerisinde yerde kalan Çoban ve Yoltay'ı gören mesai arkadaşları, 112 Acil ve polise haber verdi.

İnşaata gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin Çoban, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Muhammet Samet Yoltay ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:48 Kaynak: DHA

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