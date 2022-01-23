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Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonlarını getirdi! - Son Dakika

Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonlarını getirdi!

23.01.2022 18:27

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu şahıslar, gece vakti havanın iyice soğumasının ardından teneke içinde mangal kömürü yakıp uykuya daldı. Ancak aralarından 2'si karbonmoksit gazı zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu 7 kişi, soğuk hava nedeniyle teneke içerisinde kömür yakıp, uykuya daldı. Ancak sabah, aralarından 2 kişi uyanamadı. Şahısların karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.

KÖMÜRÜ YAKIP UYKUYA DALDILAR

Neviye Mahallesi Ceyhan Sokak'ta bulunan bir evde Afganistan ve Pakistan uyruklu 7 kişiden Ataallah Han (22) ve Güllevaz Han (27) ısınmak için teneke içinde mangal kömürü yaktı. Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi, yaktıkları ateş sonrasında uyudu.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Han ve Güllevaz, kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonları oldu: 2 ölü
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Pakistan, Arifiye, Sakarya, Kömür, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonlarını getirdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isınmak için yaktıkları mangal kömürü sonlarını getirdi! - Son Dakika
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