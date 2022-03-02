ISINMAK İSTERKEN AKIMA KAPILAN FİDAN ÖLDÜ - Son Dakika
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ISINMAK İSTERKEN AKIMA KAPILAN FİDAN ÖLDÜ

02.03.2022 10:09

DİYARBAKIR'da evde ısınmak için açtığı elektrikli sobanın başında hareketsiz bulunan Fidan K. (12), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da evde ısınmak için açtığı elektrikli sobanın başında hareketsiz bulunan Fidan K. (12), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Fidan K.?nin ilk belirlemelere göre akıma kapıldığı tespit edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Alışverişten dönen anne B.K., kızı Fidan K.'nin elektrikli sobanın yanında hareketsiz yattığını gördü. B.K.'nin çığlıklarını duyan komşuları eve geldi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan K., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Fidan K.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Yapılan ilk incelemede, Fidan K.?nin elektrikli sobadan kaynaklı akıma kapıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ISINMAK İSTERKEN AKIMA KAPILAN FİDAN ÖLDÜ
ISINMAK İSTERKEN AKIMA KAPILAN FİDAN ÖLDÜ
ISINMAK İSTERKEN AKIMA KAPILAN FİDAN ÖLDÜ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ISINMAK İSTERKEN AKIMA KAPILAN FİDAN ÖLDÜ - Son Dakika
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