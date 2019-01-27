Son Dakika Haberleri: Isınmak İsterken Hayatını Yitirdi

Isınmak İsterken Hayatını Yitirdi

1 saat önce

Avcılar'da, ısınmak için ateş yakmaya çalışan biri kişi yanarak öldü.

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Avcılar'da, ısınmak için ateş yakmaya çalışan biri kişi yanarak öldü.

Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerindeki 5 katlı metruk binanın bodrum katında yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ısınmak için ateş yakmaya çalıştı.

Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından inceleme yapan sağlık ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset morga gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Avcılar, Güncel
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