Isınmak ve Etleri Pişirmek İçin Ağacın Dalını Kestiler
1 saat önce
Bolu'da, Gölköy Baraj Gölündeki ormanlık alana eğlenmek için giden 4 arkadaşın ısınmak ve etleri pişirmek için bir ağacın dalını kesme görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Bolu
'da, Gölköy
Baraj Gölündeki ormanlık alana eğlenmek için giden 4 arkadaşın ısınmak ve etleri pişirmek için bir ağacın dalını kesme görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Mesut K., Erkan S., Sinan D. ve Ali O. isimli 4 arkadaş dün gece saatlerinde piknik yapmak için Gölköy Baraj Gölüne gitti. Alkol alan 4 kişiden Ali O., mangaldaki kömürlerin bitmesi sonrasında ısınmak ve etleri pişirmek için aracından aldığı motorlu testereyle ormanlık alanda bulunan bir ağacın dalını kesti. Sinan D. ise kahkahalar eşliğinde kaydettiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sinan D.'nin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte, arkadaşları ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:33 Kaynak: İHA
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