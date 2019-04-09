Son Dakika Haberleri: Isınmak ve Etleri Pişirmek İçin Ağacın Dalını Kestiler... Sosyal Medyada Paylaştılar

Isınmak ve Etleri Pişirmek İçin Ağacın Dalını Kestiler... Sosyal Medyada Paylaştılar

1 saat önce

Isınmak ve etleri pişirmek için ağacın dalını kestiler.

Isınmak ve etleri pişirmek için ağacın dalını kestiler... Sosyal medyada paylaştılar

BOLU - Bolu'da, Gölköy Baraj Gölündeki ormanlık alana eğlenmek için giden 4 arkadaşın ısınmak ve etleri pişirmek için bir ağacın dalını kesme görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Mesut K., Erkan S., Sinan D. ve Ali O. isimli 4 arkadaş dün gece saatlerinde piknik yapmak için Gölköy Baraj Gölüne gitti. Alkol alan 4 kişiden Ali O., mangaldaki kömürlerin bitmesi sonrasında ısınmak ve etleri pişirmek için aracından aldığı motorlu testereyle ormanlık alanda bulunan bir ağacın dalını kesti. Sinan D. ise kahkahalar eşliğinde kaydettiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sinan D.'nin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte, arkadaşları ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:54 Kaynak: İHA

Bolu, Gölköy, Genel
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