Isınması İçin Odasına Kömür Kozü Bırakılan Astım Hastası Berkay Öldü

ANTALYA'da, kestane satan Adnan Yavuz, gece eve getirdiği kömür közünü, ısınması için astım hastası oğlu Berkay Yavuz'un (15) odasına bıraktı.

ANTALYA'da, kestane satan Adnan Yavuz, gece eve getirdiği kömür közünü, ısınması için astım hastası oğlu Berkay Yavuz'un (15) odasına bıraktı. Aile fertleri, sabah uyanıp, yanına gittikleri çocuklarını yatağında ölü buldu. Adnan Yavuz, "25- 30 gündür aynı şekilde uyuyordu" dedi.



Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi 219 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Konyaaltı sahilinde kestane satan, 3 çocuk babası Adnan Yavuz, gece iş bitimi mangalda kalan közle eve geldi. Yavuz, içi yanmış kömür dolu mangalı, ısınması için astım hastası olan ve tedavi gören oğlu Berkay'ın odasına bıraktı. Aile fertleri, bugün saat 09.00 sıralarında uyandığında, Berkay'ı odasındaki yatağında, ağzından köpükler gelmiş halde hareketsiz yatarken buldu. Eve çağrılan sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Berkay Yavuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.



Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, anne ve babanın ifadelerine başvurdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Berkay Yavuz'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.



'MANGAL ETKİLEMİŞ OLABİLİR'



Adnan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun astım rahatsızlığı olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi. Berkay'ın bu rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini düşündüklerini belirten Yavuz, "Rahatsızlığı nedeniyle tıkanmış. Bir de onun yattığı odaya ısınması için mangal koymuştuk. Mangal da etkilemiş olabilir. Az bir ihtimal; çünkü 25- 30 gündür aynı şekilde uyuyordu" diye konuştu.



Adnan Yavuz, mangalda maden kömürü değil; odun kömürü yaktıklarını ve kömürü köz haline geldikten sonra çocuğun odasına koyduklarını söyledi.



Ticaret lisesinde eğitim gören oğlunun çok çalışkan olduğunu da dile getiren Adnan Yavuz, "Sınavlardan hep 95- 100 alıyordu. 'Baba sadece İngilizcem kötü. Öğle yemeği için götürdüğüm tost koktuğu için öğretmen kızıyor. Zayıf alırsam bu yüzden alacağım' diyordu" dedi.



- Antalya

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