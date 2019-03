İsipab 14. Konferansı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , "Bugün dünyaya demokrasi ve medeniyet dersi verdiğini zanneden Batılı siyasetçiler, mülteci düşmanlığı üzerinden iktidara gelmenin hesaplarını yaparken, biz vatandaşlarımız hangi sağlık imkanlarından yararlanıyorsa mültecilerin da aynı hizmetleri almasını temin ettik." dedi.Şentop, Fas 'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. kuruluş yıl dönümünde, Kudüs ve Filistin meselesinin gündemin en üst sırasında kalmaya devam ettiğini üzüntüyle gördüklerini ifade etti.Şentop, bundan 50 yıl önce Al- Aksa Camisi'nin acımasızca kundaklanması olayından bu yana İsrail 'in, Müslümanların ibadet özgürlüğünü kısıtlama, Kudüs'ün İslami kimliğini yok etme gibi eylemlerini her geçen gün artırarak sürdürdüğünü kaydetti.Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde ve her türlü uyarıya rağmen çağın en büyük adaletsizliklerinden ve zulümlerinden birisinin yaşandığına işaret eden Şentop, "Oysa iki milyara yakın Müslümanın kalbi duygularla bağlı olduğu Kudüs, şiddetin ve gerilimin değil, barışın hüküm sürdüğü bir şehir olmalıdır." dedi.Kudüs bilincinin her daim diri tutulması gerektiğini belirten Şentop, şöyle devam etti:"Bu anlayışla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Zirve Dönem Başkanı olarak 13 Aralık 2017 ve 18 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul 'da iki Olağanüstü Zirve düzenledik. Söz konusu zirvelerde ABD Yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ve Tel Aviv 'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu vurguladık. Bu adımları hukuk dışı ve geçersiz saydığımızı tüm dünyaya duyurduk." diye konuştu.Şentop, Orta Doğu 'daki 5,4 milyon Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını karşılamakta olan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) değindi.Şentop, şöyle devam etti:"Yıllardan beri yeri doldurulamaz faaliyetlerde bulunarak, Filistinli kardeşlerimize eğitim, sağlık, iş, AŞ desteği sağlayan Ajansın mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tüm uluslararası toplumun elini taşın altına koyması insani bir sorumluluktur.Önümüzde bizleri zorlu bir süreç beklemektedir. İsrail'in ve belli çevrelerin Kudüs'e yönelik saldırılarının son bulmayacağı, aksine yeni oldu-bittiler yaratılmaya çalışılacağı aşikardır. Bu faaliyetler karşısında Filistin'in hürriyeti, Kudüs'ün statüsünün korunması için mücadelemizi her düzeyde ve her platformda yoğunlaştırmalıyız."-"İmkan değil, vicdan meselesi"Konuşmasında Suriye 'deki gelişmeleri değerlendiren ve Türkiye 'nin Suriye politikası hakkında bilgi veren Şentop, "Suriye'nin geleceğinin Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde yürütülecek bir siyasi süreçle belirlenmesi gerekmektedir." dedi.Türkiye'nin, Suriye'de siyasi çözümün yol haritası olan 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararını ve bu doğrultuda BM arabuluculuğunda yürütülen Cenevre sürecini başından beri desteklediğini anımsatan Şentop, şöyle devam etti:"Çabalarımızı Astana platformu bünyesinde, Batılı ortaklarımızla ve bölge ülkeleriyle yakın temaslar marifetiyle azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz.Bilhassa Astana sürecindeki gayretlerimiz sonucunda, Suriye'de şiddetin kayda değer ölçüde azaltılması mümkün olmuş, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi sağlanmış ve tıkanmış durumdaki Cenevre süreci canlandırılmıştır.Türkiye, Suriye'yi siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü muhafaza etmiş, terörden arındırılmış, komşularına tehdit arz etmeyen; istikrarlı, müreffeh ve halkının meşru talepleri doğrultusunda yönetilen demokratik bir ülke olarak görene kadar gayretlerini sürdürecektir. İlk aşamada, 300 bine yakın Suriyeli kardeşimiz, ülkemizin teröristlerden arındırdığı Azez , El Bab, Cerablus ve Afrin gibi yerlere geri dönüş yaptı. Güney sınırımız boyunca tesis edeceğimiz güvenli bölge ile inşallah bu sayının milyonları geçeceğine inanıyoruz.Türkiye, terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük çaba sarf etmektedir. Bugün dünyaya demokrasi ve medeniyet dersi verdiğini zanneden batılı siyasetçiler, mülteci düşmanlığı üzerinden iktidara gelmenin hesaplarını yaparken, biz vatandaşlarımız hangi sağlık imkanlarından yararlanıyorsa mültecilerin da aynı hizmetleri almasını temin ettik. Bugün Türkiye 8 milyar doları aşan tutar ile milli gelire göre dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir. Bu da göstermektedir ki insani yardım bir imkan meselesi değil, bir vicdan meselesidir." Irak 'ın imar süreciIrak'ta yaşanan gelişmelerin tüm bölge ülkeleri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu belirten Şentop, Türkiye olarak Irak'ın istikrarı, güvenliği ve refahına büyük önem atfettiklerini söyledi.Irak'ın, DEAŞ karşısında kazandığı askeri başarının ardından yeniden imar sürecini gerçekleştirebilmek için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Şantop, Türkiye'nin, komşusu Irak'ın yeniden imarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.-"Siyasi çözüm sürecine desteğimiz tamdır" Yemen 'de yaşanan insani krize ivedi bir çözüm gerektiğini kaydeden Şentop, "Ülkemiz kardeş Yemen'in toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, egemenliğini, birlik ve istikrarını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bu kapsamda, Türkiye olarak Yemen'de uzun bir süredir devam eden ve yıkıcı çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyor ve Birleşmiş Millerler (BM) öncülüğündeki çabaları destekliyoruz. " diye konuştu.Şentop, Kuzey Afrika ülkelerinin, sürdürülebilir barış ve istikrarın temini için ve ekonomi alanında yapısal reformlar gerçekleştirilebilmesi amacıyla önemli politikalar yürüttüklerini ifade etti.Bu gayretlerinde dost ülkelerle işbirliğinin artırılarak desteğin sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Şentop, "Bu bağlamda, Libya 'da istikrarın kalıcı şekilde tesis edilebilmesi amacıyla Birleşmiş Millerler (BM) kolaylaştırıcılığında, Libyalıların önderliğinde ve sahipliğinde yürütülen siyasi çözüm sürecine desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı. Afganistan 'da barış ve uzlaşı çabalarının yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyduklarını anlatan Şentop, Türkiye'nin, Afganlar arası görüşmelerin önünü açabilecek her türlü çabayı desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.Pakistan- Hindistan gerginliğiPakistan ve Hindistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğin kendilerini derin endişeye sevk ettiğini belirten Şentop, Türkiye olarak, gerilimin başından beri taraflara itidal ve sağduyu çağrısında bulunduklarını anımsattı."Tarafların rızası olduğu takdirde, elimizden gelen yardımı yapmaya hazır olduğumuzu her vesileyle vurguladık." diyen Şentop, şu ifadeleri kullandı:"Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han 'ın açıklamaları ve ardından Pakistan'ın Hint pilotu serbest bırakması bizi bir ölçüde rahatlatsa da yaşananlar, Keşmir sorununun bir an evvel barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. 1947 yılından bu yana süregelen bu sorun, Güney Asya bölgesinin üstünde Demokles'in Kılıcı gibi sallanmaktadır. Keşmir halkı, yarım asrı aşkın bir süredir acı içerisinde, bu sorunun çözümlenmesini beklemektedir. Bu gerginliğin kazananı yoktur. Kaybedecek olan tüm dünyadır. Uluslararası toplum artık elini taşın altına koymalıdır.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak bizim de Keşmir sorununun diyalog yoluyla ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BMGK ) kararları çerçevesinde suhuletli bir biçimde nihayete erdirilebilmesi için çabalarımızı yoğunlaştırmamız gerekmektedir."(Sürecek)