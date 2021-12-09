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İSİPAB İcra Komitesinin 46. toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor - Son Dakika

İSİPAB İcra Komitesinin 46. toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor

09.12.2021 09:51
İSİPAB İcra Komitesinin 46. toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında İSİPAB İcra Komitesi, 46'ncı toplantıları için bugün bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında İSİPAB İcra Komitesi, 46'ncı toplantıları için bugün bir araya gelecek.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek İSİPAB İcra Komitesinin 46'ncı toplantısının açılışında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İSİPAB Genel Sekreteri Mouhamed Khouraichi Niass konuşma yapacak.

Ayrıca İSİPAB Genel Komitesinin 23. oturumu da icra edilecek. Oturumun açılışında Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay konuşacak.

Bu arada, Arap Grubu İstişare Toplantısı, Asya Grubu İstişare Toplantısı ile Afrika Grubu İstişare Toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konferans kapsamında bugün ikili görüşmeler de yapacak. Nijer Ulusal Meclis Başkanı Seini Ouamaru, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalıbaf, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khaled Elmeshrı ile görüşecek olan Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Surı'yı de kabul edecek.

Konferansta 38'e yakın heyet yer alıyor

Türkiye'nin, dönem başkanlığını Burkina Faso'dan devralacağı "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" temalı konferansın açılış oturumu ise yarın Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Konferansa, Azerbaycan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Libya, Kuveyt, Katar, Kamerun ve Gabon'dan 38'e yakın temsilci katılacak.

Konferansın açılış oturumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Konferansa, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Mısır Temsilciler Meclis Başkan Yardımcısı Ahmed Saad el-Din de katılacak.

Mustafa Şentop, İstanbul, İslam, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSİPAB İcra Komitesinin 46. toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor - Son Dakika


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