Bu bitkiye dokunan adam acıya dayanamayıp intihar etti! Karşılaşırsanız arkanıza bakmadan kaçın

Dünya genelinde birbirinden zehirli bitki türleri var. Fakat bu bitki türlerinin bazıları, zehri nedeniyle ölümcül tehlike saçıyor. İşte o bitkilerden biri de Malezya ve Avustralya'nın yağmur ormanlarında bulunan ısırgan otu ailesi Urticaceae'de bulunan Dendrocnide moroides adlı bitki.

UZUN SÜRE SOKMASIYLA ÜNLÜ

Dendrocnide moroides adlı bitki, halk arasında uzun süre sokması ve verdiği dayanılmaz acıyla ünlü. Hatta bu bitkiye dokunduktan sonra acıya dayanamayarak intihar eden bir kişi bile var. Bitkinin verdiği acının ise yarım saat içerisinde katlanarak arttığı biliniyor.

YANLIŞLIKLA DOKUNURSANIZ YANDINIZ

Bitkinin fazla bilinmemesi nedeniyle uzmanlar tarafından sık sık uyarılarda bulunuluyor. Özellikle bitkiye habersiz şekilde dokunanlar büyük şanssızlık yaşıyor. Uzmanlar, bilinmeyen bitkilere dokunmanın tehlikeli olabileceğini ifade ederken, bu bitki 5 kat daha fazla tehlike barındırıyor.