Isırmaması için Miraç'ın ellerine bebek bezi bağlıyorlar - Son Dakika
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Isırmaması için Miraç'ın ellerine bebek bezi bağlıyorlar

6 saat önce

İZMİR'de yaşayan Asiye ve Serdal Maden çifti, çocukları Yusuf'un (7), bipolar mizaç bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk sebebiyle ellerini ısırmasına çözüm bulmak için ellerine bebek bezi sardı.

Isırmaması için Miraç'ın ellerine bebek bezi bağlıyorlar, System.String[]

İZMİR'de yaşayan Asiye ve Serdal Maden çifti, çocukları Yusuf'un (7), bipolar mizaç bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk sebebiyle ellerini ısırmasına çözüm bulmak için ellerine bebek bezi sardı. Serdal Maden, oğlunun tedavisi için yardım çağrısında bulunurken, Kızılay aileye gıda ve eşya yardımı yaptı.

Gaziemir ilçesinde oturan Asiye ve Serdal Maden çiftinin ilk çocuğu olan Yusuf, 1,5 yaşından sonra kendisine zarar vermeye başladı. Vücudu morarana kadar kendini tokatlayan Yusuf, bir süre sonra elleri ve kollarını ısırmaya başladı. Bunun üzerine aile, çocuklarını hastaneye götürdü ve Yusuf'a bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konuldu. Tedavilerden sonuç alınamayınca aile yaklaşık 3 ay önce İzmir'e taşındı. Aile, oğullarının tedavisini burada da bulamadı. Serdal Maden, oğlunun hem kollarına, hem de dişlerine zarar verdiğini belirterek yardım feryadında bulundu. Maden, "Oğlum öncelikle kendini tokatlamaya başlamıştı. Bunu engellemek için ellerini arkadan bağlıyorduk. Bu sayede bu alışkanlığını bıraktı. Ancak ardından kollarını ısırmaya başladı. Hem kolları çok kötü durumda hem de dişlerini kırdı. Kendine zarar vermemesi için ellerini bebek beziyle bağlıyoruz. Kendi yiyemediği için yemeklerini ben yediriyorum. Ona yemek yedirirken hüngür hüngür ağlıyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Çocuğumu kurtarın" dedi.

'ZOR DURUMDAYIM'

Eşi ve çocuklarına bakmak için düzenli bir işte çalışamadığını söyleyen Maden, "Geçen ay hastaneye gittiğimizde bizi arayacaklarını söylediler, ama kimse aramadı. 6-7 senedir bir ilaç kullanıyoruz, ama sonuç ortada. Eşim de engelli olduğu için tüm işlerle ben ilgileniyorum. Bu yüzden düzenli bir işte çalışamıyorum. Psikolojik olarak zor durumdayım. Çocuğumla ilgilenilmesini istiyorum. Hastaneler, ileri tarihlere randevu veriyor. 7 yıldır çektiğimiz çileyi bir biz biliyoruz. Kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Tek isteğimiz evladımızın iyi olması" diye konuştu. Öte yandan Kızılay, aileye gıda ve eşya yardımında bulundu. Gaziemir Kızılay Şube Başkanı Davut Dinçel, "Serdal Bey iki ay önce bize müracaat etti. Yaptığımız incelemenin ardından gıda ve eşya yardımında bulunduk. Engelli çocuğumuz için sağlık bakımından yardıma ihtiyaçları var. Biz Kızılay olarak sosyal faaliyetler ışığında; gıda, giyim ve kırtasiye yardımı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Kızılay, İzmir, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:02 Kaynak: DHA
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