Isıtan kumaşın metrekaresi 20 avrodan ihraç ediliyor

Türk girişimciler tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilen ve patenti alınan ısıtmalı kumaş, metrekaresi 20 avrodan ihraç ediliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (DEPARK) iki Türk girişimci tarafından 2016'da kurulan ısı yayma teknolojisi odaklı İltema, geliştirdiği ısıtmalı kumaşla dikkati çekiyor.

Şirketin geliştirdiği ve patentini aldığı düşük voltajla ısı yayabilen kumaş, otomotiv sanayisinden savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Türkiye'de üretim yapan otomotiv ve mobilya şirketleriyle çalışan firma, ilk ihracatını Almanya'ya yaptı.

Alman ordusundaki dalgıçların kıyafetleri için kullanılan özel kumaş çok beğenilince, iki parti ihracat daha gerçekleştirildi.

Almanya'dan sonra sırada İngiltere ve İrlanda var

İltema şirketinin kurucu ortağı Ayhan Prepol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın yanında İngiltere ve İrlanda'daki müşterilere prototip gönderdiklerini söyledi.

İngiltere'de motosiklet kullanıcılarının ürünlerini test ettiklerini aktaran Prepol, yine bu ülkede bir firma ile satış ve pazarlama anlaşması yaptıklarını dile getirdi.

Ürünün sağlıktan otomotive, tekstilden savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanılabileceğinin altını çizen Prepol, "İrlanda ise farklı bir konu için bizden talepte bulundu. Akustik bir çalışmada kullanacaklarını söylediler. Onlara da ürün gönderdik. İlk çalışmaların başarılı olduğunu belirttiler. Biraz daha geniş bir alanda değerlendirmek için ikinci bir numune daha talep ettiler." dedi.

"Kumaşa işlenen lifler enerji yayıyor"

Şirket olarak kumaşa işledikleri liflerin enerji yaydığını bunun dünyada örneğinin bulunmadığını ifade eden Prepol, şunları kaydetti:

"Ürünün alternatiflerinde ufak parçalar halinde kullanım oluyor. Biz seri ve metraj olarak çalışıyoruz. Değişken voltajlarda istediğimiz sıcaklığı elde edebiliyoruz. Şu anda bu ürünün alternatifleri belirli bir voltajda belirli bir sıcaklıkta çalışıyor. Ama biz üretim esnasında istenilen voltajı ve istenilen sıcaklığı çok rahat ayarlayabiliyoruz. 3 volttan 220 volta kadar ürün hazırlayabiliyoruz. Sıcaklıkta 15 dereceden 300 derecelere kadar uygulamalarımız oldu."

"Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak"

Fiyatları yüksek olan ısıtmalı kıyafetlerinin daha çok ABD ve İngiltere'de kullandığına değinen Prepol, Türkiye'de de bu ürünlerin yakın zamanda yer alacağını vurguladı.

Türkiye'nin önde gelen bir tekstil firmasıyla anlaştıklarını, bu firmanın kış kreasyonuna ısıtmalı ürünler hazırladığını dile getiren Prepol, "Muhtemelen Türkiye'de ilk defa böyle büyük bir firma ısıtmalı ürünler hazırlayacak. Biz onlara sadece kumaşları vermiş olacağız. Diğer firmaların da bu alanda atılım yapacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

İleride soğutmayla ilgili bir çalışma planladıklarını da belirten Prepol, "Ar-Ge çalışmalarına devam ediyoruz. Giyilebilir ürünlerde metrekaresini yaklaşık 20 avroya ihraç ediyoruz. 2021 hedefimiz 2 milyon avro ihracat. Planlarımız bu yönde. Ayrıca hem yurt içinde hem de yurt dışında distribütörlükleri genişletmeyi hedefliyoruz. Her alanda işinin uzmanlarıyla partnerlik yaparak ürünümüzü yaymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.