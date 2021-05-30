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Isıtılmış tütün ürünleri kullanımının gençler arasında yayılmasının önüne geçildi - Son Dakika

Isıtılmış tütün ürünleri kullanımının gençler arasında yayılmasının önüne geçildi

30.05.2021 11:31

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, tütün endüstrilerinin kendilerini gösterebilmek için ortaya koydukları dolaylı kampanyaları Türkiye'nin engellediğini ve gençler arasında hızla yayılan ısıtılmış tütün...

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, tütün endüstrilerinin kendilerini gösterebilmek için ortaya koydukları dolaylı kampanyaları Türkiye'nin engellediğini ve gençler arasında hızla yayılan ısıtılmış tütün ürünleri kullanımının önüne geçildiğini bildirdi.

Sigara ve nargile kullanımı başta olmak üzere tütün ürünlerinin tüketimine ilişkin mücadelesiyle de tanınan, bu alanda verdiği mücadele dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ödüllendirilen Durgut, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün kontrolü alanındaki faaliyetlerinden dolayı bir Türk parlamenter, bir kadın milletvekili olarak uluslararası alanda prestijli bir ödüle layık görülmekten onur duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin tütün bağımlılığıyla mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayal edilemeyeni başardığının altını çizen Durgut, 2008'de çıkarılan kanun ve bu çerçevede yürütülen stratejilerin bir reform özelliği taşıdığını söyledi.

DSÖ'nün tütün kontrolü alanındaki kanıta dayalı kriterlerinin tamamını yerine getiren ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Durgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2008'den beri gerek dumansız hava sahası konusundaki yasağa uyum ile tütünle mücadele noktasında farkındalığı artırmak, pasif içiciliğin zararlarını anlatmak ve sigarayı bıraktırmak için kampanyalar yaptık. Tütün endüstrisinin gerçek yüzünü göstermek, çok uluslu sigara şirketlerinin manipülasyonunu anlatmak adına da kampanyalar yaptık. Ayrıca bu konudaki kanunumuz, dünyaya da örnek oldu."

Ulusal ve yerel kanallarda yayınlanan kamu spotlarının önemine de işaret eden Durgut, bu kampanyalar vesilesiyle tütün bağımlılığıyla mücadelede bir farkındalığın oluşmasının ise mutluluk verdiğini söyledi.

"Sigarayı bırakmaya yönelik kanıta dayalı yöntemler var"

Sigaranın içinde bulunan nikotinin, çok güçlü bağımlılık yapan bir madde olduğunu dile getiren Durgut, sigaranın zararının bilinmesine rağmen tüketiminin devam etmesine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz tütünün zararlarını anlatmak adına gerçek kişilerin gerçek hikayelerinden yola çıkarak bir kampanya yapmıştık. Orada KOAH, akciğer kanseri, gırtlak kanseri olan hastalar kendilerini anlatmışlardı. Bir amcamız, tütün yüzünden hem gırtlak kanseri hem KOAH hem de akciğer kanseri olmuş ama buna rağmen o bağımlılığından vazgeçemiyor. Bu kadar öldürücü bir bağımlılık.

Sigara bağımlılığını bırakmanın yolunu tekrar tekrar denemek lazım. Sigarayı bırakmaya yönelik kanıta dayalı yöntemler var. Üstelik ülkemizde bununla ilgili Sağlık Bakanlığının danışma hattı, bırakma hizmetleri olabildiğince yaygın ve ulaşılabilir. Buna tütün bağımlılarının müracaat etmesi lazım.

İnsanlar bu kadar ölümcül bir bağımlılığa nasıl düçar oldu? Çok küçük yaşlardan başlıyor bu. Özellikle genç hedef kitlelere yönelik, savunmasız çocuklara yönelik sigara endüstrisinin geliştirdiği birçok ürün ve kampanyalar oluyor. Sigara içmek sanki bir asi olmanın, havalı olmanın, maceraperest olmanın bir göstergesiymiş gibi… Buna maruz kalan gençler tam da o arayış döneminde bu tür manipülasyonlara gelip genç yaşta sigaraya başlayabiliyorlar."

"Sigara endüstrisi yeni taktikler geliştiriyor"

Tütün endüstrisinin doğrudan reklamının Türkiye'de ve birçok ülkede yasaklandığını anımsatan Durgut, ancak endüstrinin hep bu yasakları delecek yeni taktikler geliştirdiğini söyledi.

Son zamanlarda Amerika'da gençliği etkisi altına alan, ısıtılmış tütün ürünleri salgınının yaşandığını ifade eden Durgut, havalı şekilde dizayn edilen ürünlerin bir furya içinde yayıldığını kaydetti.

Durgut, "Endüstrinin en önemli iletişim araçlarından birisi de paket dizaynıdır; gençlere, kadınlara yönelik üretilen sigaralar gibi. Kadınlara yönelik ince, zarif olma gibi imgelerle geliştirilmiş sigaralar var, farklı paket dizaynları var. Türkiye'de düz paket uygulamamızla bunun da önüne geçtik. Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigaraların Türkiye'ye girmesi engellendi, bu da çok yerinde oldu. Türkiye'deki gençler arasında yepyeni bir salgının oluşmasını da bu şekilde engellendik." diye konuştu.

İkinci el ve üçüncü el sigara dumanı tehlikesi

Sigara konusunda duyarlılığın arttığını dile getiren Durgut, şu ifadeleri kullandı:

"Evlerimizi, arabalarımızı, hayatımızı tamamen sigarasız yapmak istiyoruz. Balkonda da sigara içseniz çocuğunuz sizi rol model olarak gördüğü için bu davranışı bir şekilde özümseyebilir. İkinci el sigara dumanı diye bir şey var, sigaranın içildiği alanda o dumana maruz kalmak... Üçüncü el sigara dumanı da sigara içen kişinin üzerine sinen ya da sigara içilen ortama sinen toksik maddelerdir. Siz çocuğunuzun yanında sigara içmeseniz bile içtiğiniz o duman üzerinize siniyor ve çocuğunuzu kucağınıza aldığınız zaman yine çocuğunuz bu toksik maddelere maruz kalıyor."

"Nargile, özelikle gençler arasında yeni bir salgına dönüştü"

Nargilenin ise sigaranın bir alternatifiymiş gibi pazarlandığını ve çok yayıldığını da dile getiren Durgut, şunları kaydetti:

"Nargile, özelikle gençler arasında yeni bir salgına dönüştü. Oysa ki nargile, sigaradan daha zararlı. Nargile içiminde bir oturum çok daha uzun sürüyor, paylaşmadan dolayı enfeksiyonların yayılması için bir risk oluşuyor. Ayrıca kullanan, nargilede çok daha fazla katran ve zehirli maddeye maruz kalıyor. Nargile karşıtı kampanyada bir araştırmada görmüştük ki, anne baba çocuğunun sigara içmesine karşı ama nargile içmesinden o kadar ürkmüyor; sanki o daha güvenliymiş gibi. Bu yanlış anlaşılmaların da önüne geçmek adına toplumu sürekli bilgilendirmek çok önemli."

Dünya Sağlık Örgütü, her yıl düzenli olarak Avrupa, Amerika, Afrika, Doğu Akdeniz, Güney Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere 6 bölgede "tütün kontrolü" alanındaki başarılı bireylere ve kuruluşlara "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" ödülü veriyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut, DSÖ'nün resmi internet sitesinde, dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan tütün tüketimine karşı verdiği mücadeleden dolayı, Avrupa bölgesinden 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü 2021 ödülünü kazanan isimler arasında yer alıyor.

Isıtılmış tütün ürünleri kullanımının gençler arasında yayılmasının önüne geçildi
Isıtılmış tütün ürünleri kullanımının gençler arasında yayılmasının önüne geçildi
Isıtılmış tütün ürünleri kullanımının gençler arasında yayılmasının önüne geçildi
Isıtılmış tütün ürünleri kullanımının gençler arasında yayılmasının önüne geçildi

AK Parti, Türkiye, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isıtılmış tütün ürünleri kullanımının gençler arasında yayılmasının önüne geçildi - Son Dakika


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