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Isıtma sistemine sahip LG klimalarla yıl boyunca konfor - Son Dakika

Isıtma sistemine sahip LG klimalarla yıl boyunca konfor

13.12.2021 11:54
Isıtma sistemine sahip LG klimalarla yıl boyunca konfor

LG Electronics (LG), Türkiye'de bu yıl tanıtılan yeni ve geliştirilmiş bir ısıtma sistemine sahip en yeni klimalarıyla tüketicilerinin beklentilerini karşılamaya devam ediyor.

LG Electronics (LG), Türkiye'de bu yıl tanıtılan yeni ve geliştirilmiş bir ısıtma sistemine sahip en yeni klimalarıyla tüketicilerinin beklentilerini karşılamaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hızlı ısıtma ve olağanüstü enerji verimliliği sağladığı TÜV Rheinland tarafından onaylanan geliştirilmiş model, aynı zamanda sıcak havanın eşit dağılımını ve olağanüstü kullanıcı rahatlığını da garanti ediyor.

Şirketin ünlü DUAL Inverter Compressor teknolojisinden güç alan yeni LG klimalar, diğer ısıtma çözümlerinden daha hızlı ısınıyor ve dışarısı soğuk olduğunda kullanıcıların rahat ve konforlu kalmasını sağlıyor. Değişken hızlı DUAL Inverter Kompresör, yüksek bir dönme frekansında (120 Hz'ye kadar) çalışabiliyor ve klimanın istenen sıcaklığa sadece 21 dakikada (inverter olmayan bir modele göre yüzde 33 daha hızlı) ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda enerji tüketimini de yüzde 44 azaltıyor.

Yeni eklenen ısıtma sistemi ile LG klimalar, duvardan duvara konfor için sıcak havayı tüm odaya eşit olarak dağıtıyor. LG'nin ısıtılmış havayı geleneksel fan tasarımından çok daha hızlı devridaim eden çapraz akışlı fanı sayesinde yeni klima, iç mekan sıcaklığını daha kısa sürede artırabiliyor.

Yeni model, bir LG klimasından bekleneceği gibi, ısıtma işlemi sırasında geleneksel bir kızıl ötesi ısıtıcıdan yüzde 66'ya kadar daha az enerji kullanarak verimli bir ısıtma performansı sunuyor. DUAL Inverter Kompresör'ün gerektiğinde düşük bir dönüş frekansında (10Hz-20Hz) çalışma yeteneği, LG klimaların elektrik kullanımından tasarruf etmesine ve ısıyı daha verimli bir şekilde üretmesine yardımcı oluyor.

LG'nin UVnano teknolojisi ve otomatik temizleme özelliğini taşıyan Artcool ve Sirius model LG klimalarının kirleticilerden arındırılmasına yardımcı oluyor ve daha temiz, daha taze hava akışına katkıda bulunuyor. UVnano, klimanın fanındaki bakterilerin yüzde 99,99'unu ortadan kaldırırken, otomatik temizleme özelliği iç ünite içindeki nemi otomatik olarak kurutuyor, böylece her zaman mümkün olduğunca temiz çalışıyor.

LG klimalar, maksimum kullanıcı rahatlığı için dokunmatik giriş veya sesli komut yoluyla ThinQ uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Sezgisel uygulama, enerji tüketimini takip etmek için de kullanılabilirken, arkadan aydınlatmalı bir uzaktan kumandanın dahil edilmesi, kullanıcıların oda karanlıkken gelişmiş klimanın ayarlarını değiştirmesini kolaylaştırıyor. Ek olarak, yeni model, diğer akıllı cihazlarla ve LG'nin teknoloji ortaklarının servisleriyle de uyumlu oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "İyileştirilmiş bir ısıtma sistemine sahip en yeni LG klimaları, tüm yıl boyunca konforlu bir ev için birinci sınıf ısıtma ve soğutma sağlıyor. Aynı zamanda, enerji verimliliği söz konusu olduğunda birinci sınıf bir performans sergiliyor, yani tüketicilere hak ettikleri konforun keyfini çıkarmaları artık dünyaya mal olmayacak. LG, daha iyi bir ev ve daha sürdürülebilir bir gelecek için gelişmiş hava bakım teknolojileri geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isıtma sistemine sahip LG klimalarla yıl boyunca konfor - Son Dakika


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