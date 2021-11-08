İşitme cihazı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, işitme cihazları satılan bir işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işitme cihazları satılan bir iş yerinde meydana gelen 47 bin TL değerinde cihazların çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.S., (28) düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda ise, 1 adet işitme cihazı bağlantı aracı, 1 adet işitme cihazı makinası, 1 adet otoskop, 1 adet steteskop, 1 adet pulman, 1 adet işitme cihazı nem alıcısı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Turan Bulut/İHA)