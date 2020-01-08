İşitme Engeli sporcular başarılarıyla göz doldurdu

Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği Başkanı Bilal Cansu, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularla birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.



2019'da Türkiye İşitme Engeliler Güreş Şampiyonasında Greko-Romen dalında derneğe bağlı sporcuların takım halinde Türkiye şampiyonu olarak kupayı Manisa'ya getirdiğini ayrıca atletizm alanında da sporcuların Türkiye 2'nciliği ve 3'üncülüğü kazandığını belirten Dernek Başkanı Cansu, derneğin diğer faaliyetleri hakkında da Vali Deniz'e bilgi verdi.



"Engelli bireylere destek olmalıyız"



Başarılı sporcu ve dernek yöneticilerini kutlayan Vali Deniz de spor ve sanatın engelli bireylerin sosyal hayata katılımı konusunda önemli katkıları olduğunu söyledi. Engelli bireylerin hayatın her alanında aktif olmasının kendilerini de mutlu ettiğini ve bu konuda yapılan çalışmaların destekçisi olduklarını belirten Vali Deniz, "Türkiye'de son yıllarda engelli bireylerin işgücüne katılımlarını sağlamak ve onları toplumla bütünleştirmek adına olumlu gelişmeler yaşandı. Her bireyin bir gün engelli olabileceğini unutmayarak, engelli bireylere hak ve ihtiyaçlarını savunabilmeleri konusunda destek olmaya devam etmeliyiz" dedi. - MANİSA