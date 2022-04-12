GAZİANTEP - İşitme engelli aileler misafirlerini "ışık"la fark ediyor - Son Dakika
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GAZİANTEP - İşitme engelli aileler misafirlerini "ışık"la fark ediyor

12.04.2022 11:00

Gaziantep'te yaşayan işitme engelli aileler, evlerine kurulan ışık sistemiyle kapı zillerinin çaldığını fark ediyor.

Gaziantep'te yaşayan işitme engelli aileler, evlerine kurulan ışık sistemiyle kapı zillerinin çaldığını fark ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, bir süre önce kentteki işitme engelli ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla "Işığımla Duy Beni" adlı projeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamda kentteki 401 işitme engellinin evine giden görevliler tarafından mutfak, koridor ve odalara kapı ziline entegre çalışan ışık sistemi kuruldu.

Sistemin uyarısıyla kapının çaldığını rahatlıkla fark eden engellilerin günlük yaşamlarında ortaya çıkan sorun, sistem sayesinde giderildi.

Daire Başkanı Gültekin Serdar Tolay, AA muhabirine, kentteki engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla birçok çalışma yürüttüklerine söyledi.

İşitme engelli vatandaşların evlerindeki hayatlarını engelsiz hale getirmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Tolay, proje sayesinde engellilerin, kapının çaldığının ışık sistemiyle farkına vardığını ifade etti.

Yenilikçi girişimlerle engelli vatandaşların hayatlarına dokunduklarını aktaran Tolay, "Çalışmalarımızla engelli vatandaşlarımızın normal bireyler gibi yaşam haklarını kolaylaştırmış oluyoruz. Engelli bireylerimiz yaşama daha da sarılmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar memnun

Evine sistem kurulan işitme engelli ev kadını Hatice Demir de duygularını işaret diliyle anlattı. Eşinin de işitme engelli olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Evde çocuklar olmayınca kapı zili çalındığında hiçbir şekilde duyamıyoruz. Belediye yetkilileri geldi ve böyle bir sistemi taktı. Sistem çok güzel oldu. İlk başta bu kadar fayda sağlayacağına inanamadım. Sistem kurulduktan sonra zil çaldığında hemen ışık yanıyor ve kapıya koşuyorum. Bize katkı sağladıkları için Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Allah razı olsun."

Hizmetten faydalanan ev kadını Aysun Tasçılar ise sistem kurulmadan önce kapı zilini duymadığı için güçlük yaşadığına dikkati çekerek, ışığın yanmasıyla zilin çalındığını fark edip kapıyı açmaya gittiklerini dile getirdi.

GAZİANTEP - İşitme engelli aileler misafirlerini ışık la fark ediyor
GAZİANTEP - İşitme engelli aileler misafirlerini ışık la fark ediyor
GAZİANTEP - İşitme engelli aileler misafirlerini ışık la fark ediyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - İşitme engelli aileler misafirlerini 'ışık'la fark ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - İşitme engelli aileler misafirlerini "ışık"la fark ediyor - Son Dakika
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