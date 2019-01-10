Son Dakika Haberleri: İşitme Engelli Anne Adaylarına Gebelik Eğitimi

İşitme Engelli Anne Adaylarına Gebelik Eğitimi

1 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde "Engelsiz Anne, Engelsiz Toplum" sloganıyla işitme engelli anne adaylarına işaret diliyle eğitim verilmeye başlandı.

İşitme Engelli Anne Adaylarına Gebelik Eğitimi, System.String[]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde "Engelsiz Anne, Engelsiz Toplum" sloganıyla işitme engelli anne adaylarına işaret diliyle eğitim verilmeye başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, doğum hizmetlerini güçlendirme çalışmaları kapsamında Geyve Devlet Hastanesi'nde Gebe Bilgilendirme Sınıfı (GBS) açıldığı, üreme sağlığı, gebelik, doğum, doğum sonu ve yenidoğan bakımı gibi birçok konuda ilçedeki anne adaylarına eğitim hemşiresi Ömür Kelemci tarafından hizmet verildiği belirtildi.

Geyve Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Semih Songür de yaptığı açıklamada, tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla eğitimlerin verildiğini belirtti.

Anne, baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırılması amacıyla açılan GBS'ye ücretsiz kayıt yaptıran anne-baba adaylarının eğitimlerden yararlandığını aktaran Songür, işitme engelli anne adaylarına yönelik işaret dili ile eğitim çalışmalarına da başladıklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Geyve, Anne, Güncel
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