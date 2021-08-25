İşitme engelli atletlerden Polonya'da 1 altın, 1 gümüş madalya

Polonya'da devam eden 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre kategorisinde Yasin Süzen birinci, 100 metre kategorisinde Aysun Akay ikinci oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların kazandıkları dereceler dolayısıyla tarif edilemez bir duygu yaşadığını belirtti.

Kihtir, "Dünya şampiyonu sporcumuz Yasin Süzen, daha önce de Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat rekorlarıyla adından söz ettirdi. İşitme engelli olmasına rağmen, Türkiye Atletizm Federasyonunun atletizm milli takımına da seçilen dünyadaki ilk sporcu olan Yasin, 2018'de Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Yasin Süzen, daha önce de Samsun'daki 23. Deaflympics Yaz Oyunları'nda 400 metre rekorunu kırarak bizlerin gururu olmuştu. Dünya ikincisi olan, 10 yıldır sürekli çalışarak azmini işitme engelliler spor camiasına ispatlamış bir sporcumuz Aysun Akay ise 2018'de Belarus'ta Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda birinci olmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Her iki sporcunun da daha iyi başarılara imza atacaklarına inandığını aktaran Kihtir, "Dünya şampiyonu ve ikincisi olarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Öncelikle bizlere desteklerini her zaman hissettiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyor, uluslararası arenada İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde ve ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası, Polonya'da halen devam ediyor ve milli takımımız büyük bir azimle yarışıyor. Şampiyonanın bitimine kadar tekrar müjdeleneceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.