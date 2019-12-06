Son Dakika Haberleri: İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu
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İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu

6 saat önce

İngiltere'de doğuştan işitme engelli 4 aylık bebek Georgina Addison, özel bir işitme cihazı sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu.

İşitme engelli bebek, özel cihaz sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu, System.String[]

İngiltere'de doğuştan işitme engelli 4 aylık bebek Georgina Addison, özel bir işitme cihazı sayesinde ilk kez annesinin sesini duydu. Babasının sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bebeğin mutlu anlarını gözler önüne serdi.

İngiltere'nin Harrogate kentinde Eylül ayında doğuştan işitme engelli olarak hayata gelen Georgina'ya özel işitme cihazı takıldı. Dört ayın sonunda ilk kez annesinin sesini duyan Georgina, annesinin 'Merhaba' demesine gülerek tepki verdi. Baba Paul Addison, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yerel medyaya konuşan baba, "Bu işitme cihazlarını kullandıktan sonra bebeğimiz daha uyanık, daha mutlu. Bu kesinlikle keyif verici" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bebek Georgina'nın annesinin ilk kez sesini duyma anları

-Bebek Georgina'nın annesine gülerek tepki vermesi


İngiltere, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:58 Kaynak: DHA
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