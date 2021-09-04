İşitme engelli bireyler için "İklim Mücadelesinde İyiye İşaret" etkinliği - Son Dakika

Ankara Sağır ve İşaret Dili Derneği ile Küresel Denge Derneği tarafından "İklim Mücadelesinde İyiye İşaret" etkinliği düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Küresel Denge Derneği Başkanı Nuran Talu, iklimin değişmesi, aşırı kuraklık, yüksek sıcaklık ve sürekli değişiklik gösteren hava olaylarının toprağın suyunun çekilmesine yol açtığını ve bunun da orman yangınlarına davetiye çıkarıp bunu sürekli kıldığını ifade etti.

Akdeniz havzasında yoğunlaşan orman yangınlarının Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa Birliği ülkelerinde büyüyen bir dert olduğunu söyleyen Talu, Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatla, özellikle iklim değişikliğinin meteorolojik afetler üzerindeki etkilerinin orman yangınlarına yansıması konusunda çok ciddi parasal kaynak ayırıp projeler yapmaya başladığını belirtti. Talu, "İklim değişikliği konusunda eğitim seferberliği başlatılmalı." diye konuştu.

İklim değişikliğiyle mücadelenin kuşaklar arası bir konu olduğunu dile getiren Talu, "İklim krizi sadece bilimsel ve teknik mesele değil ayrıca sosyal ve ekonomik bir meseledir." şeklinde konuştu.

Sıcaklık artışının zincirleme bir etki başlatarak deniz seviyelerinde yükselmeye sebep olabileceğine işaret eden Talu, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin bundan en çok etkilenecek ülkelerden biri olacağını kaydetti.

Dünyada 19. yüzyıldan itibaren sıcaklık artışının başladığına dikkati çeken Talu, sanayi devrimiyle beraber kömür, petrol ve doğalgazın kullanımının arttığını, bununla beraber atmosferin boğulduğu söyledi.

İklim değişikliğinin tehlikelerinden toplumun savunmasız kesimlerinin daha fazla ve farklı yönde etkilendiğini, dolayısıyla bu konuda ayrı çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Talu, bu kapsamda İşaret Dili Derneği ile ortak çalışma yürüteceklerini aktardı.

Toplantıdaki sunum ve konuşmalar, İşaret Dili Derneği üyeleri için işaret diline çevrildi.