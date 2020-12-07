İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

07.12.2020 16:22

İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Manavgat-Alanya Karayolunda antrenman yapan Çek Cumhuriyeti İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takım sporcusu, yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarptı.

İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

ANTALYA - Manavgat- Alanya Karayolunda antrenman yapan Çek Cumhuriyeti İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takım sporcusu, yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarptı.Akseki- Konya kavşağına 200 metre mesafede meydana gelen kazada, kadın yaya ağır yaralanırken Çek Cumhuriyeti Milli Sporcusu kazalı hafif yaralı olarak atlattı. .

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Akseki-Konya kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Çek Cumhuriyeti İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takım sporcusu Pavel Pastrnek'in kullandığı bisiklet, refüjdeki çelik bariyerin altından geçtikten sonra yolun karşısına geçmekte olan Sevim Şanal isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başını asfalta çarpan Sevim Şanal ağır yaralanırken çek bisikletçi Pavel Pastrnek başındaki kask ve diğer aksesuarlar sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Kaza güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Yaralılar, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sevim Şanal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Avrupa şampiyonasına hazırlanıyordu

Çek sporcunun 23 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek olan İşitme Engelliler Avrupa Bisiklet Şampiyonasına katılacağı, bölgede havaların iyi olması ve parkuru daha iyi tanıyabilmek amacıyla 10 günlüğüne Alanya'ya kampa geldiği bildirildi.

İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Manavgat, Bisiklet, Alanya, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşitme engelli Çek milli bisikletçinin yayaya çarptığı o anlar kamerada: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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