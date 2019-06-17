Son Dakika Haberleri: İşitme engelli çift böyle 'evet' dedi
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İşitme engelli çift böyle 'evet' dedi

1 saat önce

Tekirdağ'da her ikisi de işitme engelli olan çift, nikah töreninde işaret dili ile 'evet' dedi.

İşitme engelli çift böyle 'evet' dedi, System.String[]
Tekirdağ'da her ikisi de işitme engelli olan çift, nikah töreninde işaret dili ile 'evet' dedi.

Her ikisi de işitme engelli olan Esma Çakıcı ve Ramazan Düzgün çifti, bir süre önce evlenme kararı aldı. Aşklarına engel tanımayan çift, 13 Haziran'da Kapaklı Belediyesinde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Kapaklı Belediyesi Nikah Memuru Esra Usanmaz kıyarken, Kapaklı Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Birgül Özkan çiftin hislerine tercüman oldu. Nikah töreninde birbirlerine işaret dili ile 'evet' diyen çift, salondaki katılımcılar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
Tekirdağ
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